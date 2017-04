Fiat Chrysler poco mossa in attesa dei conti

FCA

(Teleborsa) - Occhi puntati suche asi mostra debole. Il titolo mostra un lieve rialzo dello 0,10% attesa della pubblicazione dei conti del primo trimestre, in calendario, oggi 26 aprile.Un primo trimestre che si prospetta il più debole dell'anno, come preannunciato dal numero uno di FCA, durante l'assemblea degli azionisti del 14 aprile scorso . In quell'occasione il numero uno del Lingotto aveva dichiarato: "Il primo trimestre 2017 è stato, come previsto, il più debole dell'anno. L'avevamo messo nel conto. Tutto questo non cambia gli obiettivi finali per il 2018".E mentre sale l'attesa già gli analisti svelano le previsioni che vedono ricavi a 27 miliardi, in aumento dell'1,6% rispetto al primo trimestre 2016. Sempre in base alle attese, l'utile netto dovrebbe salire a 620 milioni di euro (dai 478 milioni precedenti).