Interporto di Padova: primo "punto" pubblico di rifornimento Gas Naturale Liquefatto

(Teleborsa) -. Primo passo del progetto "Gainn4Dep", iniziativa italiana dai risvolti internazionali per la realizzazione di unaappunto destinata al rifornimento del trasporto pesante sia marittimo che stradale;La fase di studio e di progettazione è durata due anni.. Per ridurre l’impatto ambientale del trasporto, la Commissione Europea ha infatti richiesto agli Stati Membri con la Direttiva DAFI di, che ha recepito nel dicembre 2016 la Direttiva,volta a implementare la rete di questo tipo di carburanti per i trasporti marittimi e stradali, in particolare dell’La struttura della nuova stazione di rifornimento di Padova, inizialmente realizzata con una, è prevista per consentirne l’estensione fino a quattro "baie" con doppio erogatore, aumentando la potenzialità di rifornimento fino a 500 veicoli al giorno.Le soluzioni innovative, evitando di causare condizioni di infiammabilità nell’area di rifornimento.in linea con il principio di GAINN4DEP di riduzione della carbon footprint e di decongestione del traffico stradale., questi ultimi possono anche viaggiare su traghetto o nave porta containers per consentire una consegna di LNG "sostenibile" anche in Sud Italia e nelle isole."Il metano è una fonte inesauribile di energia disponibile tutt’intorno a noi:. La realizzazione di questo primo distributore pubblico di LNG, è parte del nostro più ampio progetto di creazione di un vero e proprio centro avanzato della logistica sostenibile"., finalizzata alla realizzazione della rete minima a geometria variabile necessaria per far fronte alla domanda prevista nel periodo di start-up (2019–2022) -: un vero volano ed una occasione irripetibile per l’Italia per far decollare la rete".