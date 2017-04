La BCE cambierà strategia nel 2018? In attesa di saperlo l'euro sale

(Teleborsa) - Il sospiro di sollievo tirato dai mercati finanziari dopo che il candidato centrista Emmanuel Macron ha vinto il primo round delle elezioni presidenziali francesi costituisce un punto di partenza per. Secondo gli addetti ai lavori, infatti, la vittoria del candidato pro-UE potrebbe contribuire a stimolare la crescita dell'Eurozona e indurre la Banca Centrale Europea ad assumere un atteggiamento più aggressivo in termini di politica monetaria.Scongiurata la paura, almeno per ora, che le presidenziali potessero produrre uno scenario da incubo per i mercati, l'attenzione degli operatori si sposta ora sullache annuncerà le sue decisioni sui tassi di interesse della Zona Euro.Mentre l'istituto di Francoforte è impegnato a mantenere una politica monetaria estremamente espansiva , almeno fino alla fine dell'anno, gli investitori stanno già speculando su quando arriveranno i primi segnali di "stretta" o riduzione degli stimoli. Lo testimoniano gli sbalzi al rialzo dei prezzi che hanno portatoDalla riunione di domani non sono attese novità, come da copione il Presidente della BCE, Mario Draghi, continuerà a rilasciare dichiarazioni da "colomba", ma i venti di cambiamento potrebbero iniziare a soffiare durante la riunione di giugno, quando la Banca Centrale riceverà nuove informazioni aggiornate sulle prospettive inflattive in area euro.