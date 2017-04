Landi Renzo balza a Piazza Affari

Landi Renzo

(Teleborsa) -per l'accordo preliminare per la cessione di un ramo d'azienda riguardante una parte del centro tecnico (composto da laboratori, attrezzatura e materiali vari) trae ilL'intesa è stata siglata lo scorso 20 aprile.alla cessione secondo la prassi di mercato, ivi inclusa la conclusione dell'attività di due diligence (attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all'oggetto della trattativa) legale e tecnica da parte dell'acquirente.al lordo delle passività trasferite stimabili per circa 100.000 euro. In base ai termini dell'intesa il corrispettivo della cessione sarà corrisposto in più tranche."L'operazione - spiega una nota - avrà un impatto negativo per circa 500.000 Euro sul bilancio 2017, per la minusvalenza sul valore di libro degli asset trasferiti, con un impatto positivo per circa 1.000.000 di Euro a livello di cassa. Ma, a partire dal 2018, avrà un impatto fortemente positivo per la riduzione dei costi fissi, con un miglioramento delldi circa 3.000.000 di euro su base annua e dell'EBITDA di circa a 1.500.000 di euro annui a parità di perimetro, nonché un impatto positivo di circa 2.000.000 di euro annui a livello di gestione finanziaria (minori costi e pagamento del prezzo). La cessione del ramo consente inoltre di ridurre gli investimenti su base annua di una cifra tra 500 e i 700 mila euro necessari per mantenimento e upgrade delle attrezzature cedute".A Piazza Affari, il titolo dibalza del 6,30%