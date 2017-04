Le FS entrano nel mercato dei collegamenti a lunga percorrenza su gomma

(Teleborsa) -, il nuovo servizio di trasporto integrato che proietta il Gruppo FS Italiane nel mercato nazionale e internazionale dei collegamenti su gomma a media e lunga percorrenza,, innovativo, sicuro e riconoscibile eBusitalia Faste oltre 90 città in Italia e Germania con una flotta di 60 autobus di ultima generazione (anzianità tre anni).Busitalia Fast, la nuova compagnia di mobilità integrata frutto dell’acquisizione da parte di Busitalia-Sita Nord – la società di trasporto con autobus del Gruppo FS Italiane – del 51% di Simet, storica azienda che dal 1946 offre servizi bus a lunga percorrenza in Italia e all’estero."Con Busitalia Fast – spiega-Sita Nord –nei servizi Long Haul di trasporto su gomma. Servizi che stanno registrando un significativo interesse e una costante crescita di domanda dal mercato. Nei prossimi tre anni – continua Rossi – è programmato un incremento dei collegamenti, sia a livello nazione sia internazionale, anche in sinergia con altre società di trasporto del Gruppo FS Italiane, in piena sintonia con il pilastro della mobilità integrata contenuto nel Piano Industriale 2017-2026 di FS Italiane "."Simet, da oltre 70 anni, ha fatto del suo core business i collegamenti a lunga percorrenza – dichiarat –. La strategica e importante partnership con Busitalia-Sita Nord del Gruppo FS Italiane ha lo scopo di creare una rete integrata di servizi di trasporto su scala nazionale ed europea. Questo è il nostro obiettivo industriale. Busitalia Simet – conclude De Florio – consentirà di incrementare la quantità e la qualità dei collegamenti attraverso nuove relazioni di traffico, unitamente all'acquisto di nuovi autobus con evidenti ricadute occupazionali”.