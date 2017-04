Mediaset procede a piccoli passi a Piazza Affari

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) -fa piccoli passi in avanti. Il titolo sale dello 0,21%.All'indomani dell'assemblea di, secondo azionista di Mediaset è emerso che, principale azionista del colosso media francese non ha intenzione di mollare la presa sull'Italia A pochi giorni dalla mossa dell'AgCom , Bolloré ha chiarito davanti ai soci la sua posizione sul gruppo del Biscione.Mentre è in corso la battaglia legale sulla vicenda Premium non ha lasciato spazio all'interpretazione quando ha detto che su Mediaset, le ambizioni del gruppo francese "restano invariate".