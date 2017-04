Pepsico annuncia conti sopra le attese

PepsiCo

(Teleborsa) - Conti oltre le attese per la, che ha chiuso il primo trimestre dell'anno con undi dollari, pari a 91 cent ad azione.L'(utile per azione) che esclude voci straordinarie si è attestato a, risultandoche indicavano un utile per azione di 92 cent. Confermato l'outlook di un utile per azione di 5,09 dollari,., superando gli 11,98 miliardi previsti del consensus, dopo che l'aumento dei prezzi ha controbilanciato il calo dei volumi di vendita. Per l'anno in corso la compagnia stima un fatturato in crescita del 3% a parità di tassi di cambio.Nonostante i numeri positivi di periodo, la compagnia dei soft drinks segna oggi un ribasso dello 0,7% al Nyse.