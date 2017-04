Petrolio, prezzi ancora giù. In focus le scorte USA

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio in calo sui mercati asiatici in attesa dei dati in arrivo, negli Stati Uniti. Le aspettative sono per un aumento delle riserve americane.Il barile di, referente europeo dell'oro nero, si attesta a 52,47 dollari al barile (-0,19%), mentre ilamericano vale 49,46 dollari (-0,20%).Sulle quotazioni pesa anche l'settimanali di petrolio USA rilevate dall'(American Petroleum Institute) ieri pomeriggio.