Piano Trump: tasse al 15% per imprese e tre aliquote per privati

(Teleborsa) -e subito scoppiano le polemiche, non solo nell'opposizione democratica che teme un indiscriminato aumento del defit dello stato.. Per il segretario del Tesoro, Steve Mnuchin, è "il più grande taglio delle tasse e la più ampia riforma fiscale della storia degli Stati Uniti". Quindi, riduzione e semplificazione della tassazione sia per le che per i redditi individuali.. Al tempo stesso saranno raddoppiate le deduzioni fiscali, con, ad esempio, niente tasse per una coppia fino ai primi 24 mila dollari di guadagno.Per quanto riguarda le aliquote societarie,. "Si tratta di uno dei maggiori tagli alle imposte della storia - ha ribadito Mnuchin dalla Casa Bianca -aveva prima precisato, nel corso di un convegno organizzato da "The Hill", chee la riforma fiscale è uno degli elementi fondamentali insieme alla alla riforme delle regolamentazioni finanziarie". La riforma Trump non dovrebbe in ogni caso comprendere le tasse sulle importazioni.Il presidente Trump ha fatto della riforma fiscale una priorità. Negli ultimi 25 anni, altri paesi hanno fortemente tagliato le aliquote fiscali alle aziende per attirare gli imprenditori. Questa riforma era necessaria da molto tempo".L'annuncio della riforma, considerando che una diminuzione così drastica della tassazione produrrà inevitabilmente, a suo avviso, un eccessivo aumento del deficit.quei "falchi" dell'ala più conservatrice del partito del Presidente. Di conseguenza, tutto naviga nell'incertezza.