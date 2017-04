Piazza Affari chiude prudente assieme alle altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Wall Street muove passi incerti in territorio positivo, in attesa che questa sera Trump annunci la riforma fiscale più ampia della storia A rendere cauti gli operatori hanno contribuito le, nonostante l'esito della prima tornata, che si chiude con un ballottaggio per Macron e Le Pen Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.262,7 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,52%.Sale lo, attestandosi a 196 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,31%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni, mentre restano ferme ancheSostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 20.837 punti, mentre, al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.014 punti. Guadagni frazionali per il(+0,64%), come il FTSE Italia Star (1,0%).Ilnella seduta odierna è stato pari a 3,05 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,76 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,86 miliardi di azioni, rispetto ai 0,83 miliardi precedenti.Tra i 216 titoli scambiati sul listino milanese, 106 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 100 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 10 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+5,23%),(+2,63%) e(+2,19%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,27%),(-1,20%) e(-1,07%).di Piazza Affari, su di giri(+9,33%), dopo aver annunciato risultati record per il trimestre Tira dietro la controllante, con un progresso del 2,93%.Acquisti a piene mani sul lusso, conche vanta un incremento del 3,45% edel 2,34%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,01%. Seduta negativa anche per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,71%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,18%).