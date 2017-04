Safe Bag festeggia contratto in Canada

Safe Bag

(Teleborsa) -mostra rialzi a due cifre aIl titolo del gruppo attivo nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli ha preso il volo e scambia in rialzo del 10,54% a 1,83 euro per azione, toccando massimi intraday di 1,85 euro. A mettere le ali alle azioni l'annuncio del nuovo contratto in Canada Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,873 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,773. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,973.







