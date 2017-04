Safilo, via libera dall'assemblea al bilancio 2016

Safilo

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea dial bilancio dell'esercizio 2016. I soci si sono riuniti dopo il CdA di stamane che ha nominato il nuovo presidente.L'assemblea ha approvato la relazione sulla remunerazione e ha espresso voto favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sulle procedure relative alla stessa, adottate dalla Società.I soci hanno anche nominato il nuov, che risulta ora composto da, tratta dalla lista di minoranza presentata da Only 3T S.r.l. e conseguentemente investita della carica di, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V.,i, presentati rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza., proposto dal. Il programma prevede l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, nell'ammontare massimo di 2.500.000 azioni., proposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Piano prevede l'assegnazione gratuita di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie Safilo di nuova emissione e da destinarsi ad un ristretto numero di dirigenti, amministratori e talentuosi dipendenti strategici della Società e/o delle sue controllate, che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, tra coloro che rivestono un ruolo rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.