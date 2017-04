Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.387,45 punti. Sulla parità il(-0,13%), come l'S&P 100 (-0,1%).(+1,23%),(+0,50%) e(+0,50%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,81%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,37%),(+1,18%),(+0,84%) e(+0,67%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,50%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,82%.Decolla, con un importante progresso del 3,53%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,44%.(+3,37%),(+2,39%),(+2,11%) e(+2,02%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -16,83%.In luce, con un ampio progresso dell'1,39%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,27%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,29%.