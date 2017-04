Twitter riduce il rosso nel primo trimestre

Twitter

(Teleborsa) -. Nel primo trimestre, il gigante dei social network ha ridotto la perdita netta a 62 milioni di dollari, (-9 centesimi per azione), rispetto al rosso di 80 milioni di dollari (-12 centesimi per azione) dello scorso anno periodo., l'utile è è stato di 11 centesimi per azione, meglio dei 2 centesimi attesi dagli analisti. Il fatturato è sceso dell'8% a 548 milioni di dollari dai 595 milioni dello scorso anno, ma superiore ai 517 milioni preventivati dagli analisti.Twitter ha risollevato i conti grazie al costante aumento del numero di utenti mensili attivi, in rialzo ormai da un anno.Sono stati, infatti, 328 milioni nel primo trimestre (in salita del 14% su base annua) e in aumento del 6% dai tre mesi precedenti. 319 milioni del trimestre scorso.