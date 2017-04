Wall Street parte cauta aspettando la riforma fiscale

Twitter

(Teleborsa) -, evidenziando cautela in attesa della preannunciata. Il mercato americano evidenzia così un andamento resistente, in linea con l'intonazione dei mercati europei, sulla scia dell' esito rassicurante del voto francese Scarna l'agenda macro, che prevede solo i dati sulle scorte di greggio.Dal fronte societario, molte le trimestrali in agenda. Una su tutteche nel primo trimestre ha ridotto il rosso ed ha battuto le attese degli analisti.Alla Borsa di New York l'indiceviaggia sulla parità a 20.996,12 punti; rimane ai nastri di partenza anche lo, che si posiziona a 2.388,61 punti. In rialzo il(+0,73%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,59%),(+0,94%) e(+0,83%).Al top tra i(+7,87%),(+5,54%),(+3,57%) e(+1,54%).(+5,79%),(+3,87%),(+3,65%) e(+3,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che affonda dell'11,9% dopo la pubblicazione dei conti.