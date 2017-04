Wall Street prosegue incolore nonostante la riforma fiscale di Trump

Twitter

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Beni di consumo secondari

Sanitario

Beni di consumo primario

United Technologies

Verizon Communication

Travelers Company

Merck & Co

Procter & Gamble

Boeing

McDonald's

Express Scripts

Costco Wholesale

Norwegian Cruise Line Holdings

Gilead Sciences

Seagate Technology

(Teleborsa) -, confermando cautela per la preannunciata riforma fiscale di Donald Trump . Il mercato americano evidenzia così un andamento resistente, in linea con l'intonazione dei mercati europei, sulla scia dell' esito rassicurante del voto francese Nell'agenda macro, i dati sulle scorte di greggio hanno evidenziato un ulteriore calo Dal fronte societario, molte le trimestrali in agenda. Una su tutteche nel primo trimestre ha ridotto il rosso ed ha battuto le attese degli analisti.Alla Borsa di New York l'indiceresta sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.031,75 punti; sulla stessa linea lo, che continua la giornata a 2.393,26 punti. Pressoché invariato il(-0,04%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,92%),(+0,66%) e(+0,61%). Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,83%),(+1,49%),(+1,01%) e(+0,83%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,04% dopo risultati in chiaroscuro.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,51%.Tra i(+2,66%),(+2,62%),(+2,29%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,59%, a causa dei risultati.