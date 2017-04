Acea, soci riuniti in assemblea pronti a rinnovare il CdA

Acea

(Teleborsa) - Presente circa l'86% del capitale all'assemblea diche ha preso il via oggi. I soci si sono riunti oggi per l'approvazione dei conti del 2016.Intanto, ieri il gruppo ha annunciato la prima trimestrale del 2017 che, in crescita del 2% su base annuale. Il) consolidato passa da 207,2 milioni di euro del primo trimestre 2016 a 214,4 milioni nel primo trimestre 2017, con un incremento del 3,5%. L'utile netto pari a 65,7 milioni di euro scivola dell'1,85% rispetto a 66,9 milioni del primo trimestre 2016.L'assemblea è chiamata anche a rinnovare il Consiglio di Amministrazione. Il Comune di Roma, azionista di maggioranza con il 51%, è rappresentato in assemblea dal sindacoRoma Capitale ha presentato la propria lista per il rinnovo del Board."Abbiamo scritto una straordinaria pagina di Acea - ha detto il presidenteaprendo l'assemblea - e posto le basi per il futuro., il titolo di Acea scivola dello 0,75%.