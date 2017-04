Analisi Tecnica: BTP Future del 26/04/2017

(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprile

Debole la giornata per il Future sul principale titolo di Stato Italiano, che porta a casa un calo dello 0,34%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Future sul BTP restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 131,84. Il supporto più immediato è stimato a 130,85. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 130,51, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)