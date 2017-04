Atlantia svetta sul FTSE MIB

Atlantia

(Teleborsa) - Giornata positiva perche svetta sul principale listino milanese. Il titolo mostra, infatti, un rialzo del 2,97% scambiando a 23,53 euro per azione. Oggi, 27 aprile gli occhi sono puntati sulla riunione del CdA del gruppo che gestisce la rete autostradale.Secondo i rumors di stampa all'ordine del giorno del Board ci dovrebbe essere la cessione di una quota di minoranza in Autostrade per l'ItaliaSecondo le indiscrezioni dovrebbe essere concessa un'esclusiva al colosso tedesco, attivo tramite una sua divisione d'investimento.Sul tavolo del CdA anche la trattativa per la conquista della spagnola Abertis Solo qualche giorno fa, sull'argomento si è pronunciato il numero uno del gruppo, Giovanni Castellucci , che ha spiegato che l'operazione condovrà essere "totalmente friendly"