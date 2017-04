CNH Industrial rivede l'utile nel primo trimestre

CNH Industrial

(Teleborsa) - Conti in salita perNel primo trimestre 2017 i ricavi di CNH Industrial. In salita anche, rispetto al rosso di 513 milioni del primo trimestre 2016. L'utile netto adjusted ammonta a 58 milioni di dollari (1 mln nel primo trimestre 2016)., in aumento di 0,6 miliardi di dollari rispetto al 31 dicembre 2016.con ricavi netti delle attività industriali tra 23 e 24 miliardi di dollari, risultato diluito per azione adjusted tra gli 0,39 e gli 0,41 dollari e indebitamento netto industriale a fine 2017 tra 1,4 e 1,6 miliardi di dollari.