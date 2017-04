Il giorno delle banche centrali. Cosa dobbiamo attenderci da Mario Draghi

(Teleborsa) - L'è arrivato: la riunione della Banca centrale Europea che oggi deciderà in materia di tassi di interesse.Durante il meeting odierno l'Eurtotwer dovrebbe lasciare invariato il costo del denaro nell'Eurozona e dalla conferenza stampa delche seguirà non sono attese particolari novità né annunci di rilievo.Ma gli addetti ai lavori guardano già alla riunione di giugno quando la Banca Centrale riceverà nuove informazioni aggiornate sulleL'istituto di Francoforte è impegnato a mantenere una, almeno fino alla fine dell'anno, mentre gli investitori stanno già speculando su quando arriveranno i primi segnali di "stretta" o riduzione degli stimoli. Lo testimoniano gli, soglia che non raggiungeva da Novembre 2016.Una politica espansiva è stata confermata stamane dalla Bank of Japan che ha lasciato invariato il costo del denaro al livello negativo dello 0,10% citando un'inflazione ancora debole, riconoscendo tuttavia una timida ripresa dell'economia del Paese.L'appuntamento di oggi, 27 Aprile, con la BCE, cade nel mezzo tra i due turni delle elezioni presidenziali in Francia . Mancano pochi giorni al(il 7 maggio) che vedrà sfidare il candidato centrista pro Eurocontro la leader del Front Nationalantieuropeista.Secondo gli addetti ai lavori, la possibilee di una maggiore integrazione con l’Europain termini di politica monetaria.