Le banche spagnole incrementano gli utili, dopo Santander è la volta di BBVA

(Teleborsa) - Primo trimestre in forte crescita in termini di utili per il(BBVA). Il periodo si è chiuso con un risultato netto pari a 1,2 miliardi di euro in crescita del 69% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa.A fare da assist al profitto è stato soprattutto ilLa banca spagnola segue così il trend di crescita registrato dalla connazionaleche ha avviato ieri la stagione delle trimestrali degli istituti iberici annunciando un utile netto in forte accelerazione grazie al favorevole tasso di cambio in Brasile.