Oil & Gas, trimestre sopra attese per la francese Total

(Teleborsa) - Risultati superiori alle attese del mercato per il colosso petrolifero d'oltralpe caratterizzati dallaIl primo trimestre disi è chiuso con una 2,84 miliardi di euro mentre il risultato netto rettificato è balzato del 56% a 2,6 miliardi di euro e si confronta con i 24,4 miliardi stimati dal consensus.Il titolo quotato sulla piazza di Parigi non riesce a beneficiare dei buoni risultati e cede lo 0,59% allineandosi alla debolezza del comparto europeo (DJ Stoxx Oil & Gas -0,83%) penalizzato dalla debolezza dei prezzi del petrolio.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,18.

