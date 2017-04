Piazza Affari in rosso nel giorno della BCE

FCA

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Atlantia

Yoox

Tenaris

Leonardo

STMicroelectronics

Fiat Chrysler

(Teleborsa) -. Gli investitori rimangono in attesa dell'appuntamento clou della settimana, con la BCE pronta a svelare le sue prossime mosse di politica monetaria Intanto, la stagione delle trimestrali è entrata nel vivo sia in Italia che in Europa. Ieriha svelato una trimestre da record.

Oggi a dare i conti STM Deutsche Bank e molte altri colossi quotati.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,091. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.264,1 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 49,26 dollari per barile.senza spuntiche scivola dello 0,28%. Fiaccache mostra decremento dello 0,66%. Discesa modesta perche cede un piccolo -0,37%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,60%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso. Sulla stessa linea depressa ilche scivola dello 0,53%%.Tra idi Milano, si distinguono(+1,70%),che avanza dello 0,73%,(+0,59%)Le, invece, si registrano su-1,82%.perche segna un -2%.che dopo la corsa di ieri, cede alle vendite.