Premuda, Navigazione Italiana e Generali azzerano le quote

(Teleborsa) - La Consob ha formalizzato oggi la totale liquidazione dei pacchetti azionari in, facenti capo a Navigazione Italiana in liquidazione epari rispettivamente al 65,687% e al 5,915%.Lo si apprende dal consueto aggiornamento Consob sulle partecipazioni rilevanti.La compagnia di navigazione Premuda è stata sospesa in Borsa a tempo indeterminato il 31 marzo scorso, dopo che l'assemblea straordinaria aveva rilevato un forte peggioramento della situazione patrimoniale e deliberato l'azzeramento del capitale per perdite, contestualmente ad un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro.I soci avevano inoltre deliberato l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (non quotati) a favore di PS Navi, società veicolo di Pillarstone Italy.