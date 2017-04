RFI commenta la tragedia di Livorno e conferma focus sulla sicurezza

(Teleborsa) - La società RFI - Rete Ferroviaria Italiana si difende dalle accuse di carenza di sulla propria rete, in relazione alla morte di un ragazzo nella stazione di Livorno nella notte tra il 24 e 25 aprile scorso, folgorato da cavi ad alta tensione.Nel ribadire il proprio impegno per la sicurezza di viaggiatori, la società del Gruppo FS ha ricordato che collabora costantemente anche per campagne di informazione ai viaggiatori sui temi della sicurezza."Il pericolo di alta tensione elettrica è sempre indicato nelle stazioni con apposita segnaletica, come anche in quella di Livorno, dove è anche attivo un servizio di sorveglianza con guardie giurate", ha sottolineato RFI.