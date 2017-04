Terna, piccoli passi in avanti nel giorno dell'assemblea

Terna

(Teleborsa) - Piccoli passi in avanti perche aavanza dello 0,26% scambiando a 4,63 euro per azione.Gli occhi degli investitori sono puntati sull'assemblea dei soci chiamati ad approvare il bilancio 2016 che si è chiuso con un utile netto di 633,1 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto all'anno prima. I ricavi sono saliti dell'1% a 2.103,2 milioni di euro.All'ordine del giorno anche il rinnovo del. In assemblea è presente il 63,65% del capitale.