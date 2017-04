Tokyo in rosso. Debole il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Dopo tre sedute al rialzo,con l'indiceche ha perso lo 0,19% finendo a 19,251.87 punti. Il più ampio panierescende dello 0,11% a 1.188,50 punti. A fare da traino al ribasso, la giapponeseche mostra cali a due cifre dopo le indiscrezioni di stampa sulla possibile bancarotta della società al centro dello scandalo per l'esplosione degli airbag.Intanto, la) come da attese ha lasciato invariati i tassi di interesse in Giappone citando un'inflazione ancora debole. L'economia del Paese, ha spiegato la banca centrale mostra comunque segnali di timida ripresa.Segno più per le borse cinesi:(+0,39%) e(+0,33%).Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,cede lo 0,37%%,rimane sulla parità. Sulla stessa linea(+0,11%). Al palo ancheche lima dello 0,07%.cede lo 0,18%.