Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 20.981,33 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.388,77 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,13%), come l'S&P 100 (0,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,60%) e(+0,55%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,30%),(-1,11%) e(-0,51%).Tra i(+1,35%),(+1,24%),(+1,05%) e(+0,86%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.scende dell'1,48%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,93%.(+8,46%),(+7,35%),(+6,17%) e(+5,12%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,22%.Crolla, con una flessione del 4,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,19%.