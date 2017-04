1 maggio: per un milione di italiani relax a tavola in agriturismo

(Teleborsa) -che hanno scelto di sedersi a tavoladurante il ponte delper cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità garantita dall'ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti sulla base delle prenotazioni ricevute dalle aziende aderenti al circuito Campagna Amica.- Nelle aziende agricole sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking ma non mancano - precisa la Coldiretti - attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina o di orticoltura.- Se le grigliate - continua la Coldiretti - sono molto diffuse lungo tutta la Penisola, non mancano le portate tipiche dei diversi territori come le fave con il pecorino,he rappresentano due eccellenze del