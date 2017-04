Alitalia, si defilano i papabili acquirenti. UE disponibile al prestito ponte

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, in attesa che si concretizzi la vendita della compagnia aerea commissariata , mentre il governo e l'opinione pubblica si esprimono ancora a, anche fra quelli che erano inseriti nella lista dei papabili.Ieri, il ministro dello Sviluppoaveva anticipato che, necessario per traghettare il vettore verso la vendita nel limite di 6 mesi (periodo del commissariamento). Un portavoce dell'UE, poi, ha ricordato stamattina che gli interventi di stato si stamattina cheA0iuti o non aiuti, prestito o non prestito,, anche con prezzi stracciati rispetto al suo antico e potenziale valore. Quelli che erano considerati i, che nei mesi scorsi aveva intrattenuto trattative concrete con il management di Alitalia. Poi, è venuto il turno di, già azionista, che hasotto la regia della banca.E alla fine si è tolto d'impaccio anche il numero uno del, che oggi ha risposto categorico ad una domanda su un coinvolgimento delle ferrovie in Alitalia, affermando. "Non abbiamo la forza di fare tutto. FS è impegnata in un gigantesco piano industriale", ha aggiunto poi il manager ricordando anche lo sforzo per integrare Anas.ha già chiaramenteper un altro salvataggio o per una nazionalizzazione, ma anche l'opinionea questa ipotesi: secondo un sondaggio di Index Research il 77% degli italiane è addirittura favorevole al fallimento.E mentre i- la leader sindacale Anna maria Furlan ammette l'errore di aver affidato la sorte dell'accorso al referendum dei dipendenti Alitalia -, che formalizzerà il commissariamento della compagnia. Calenda intanto si prepara a mettere a punto tutte lee dice di accogliere favorevolmenteper la comapgnia.