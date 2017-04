Ansaldo, utili e ricavi in crescita nel primo trimestre

Ansaldo Sts

(Teleborsa) -chiude i primi tre mesi del 2017 con undi euro in aumento dell'1,4%. Il giro d'affari ha visto crescere ilIldella società attiva nelle infrastrutture ferroviarie è stato pari a 6.454 milioni (+0,6%). Gli ordini acquisiti nel periodo ammontano a 266,1 milioni (-14,5%).(EBIT) è pari a 25,9 milioni di euro, in aumento di 2,5 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2016; laOperativa (ROS) in termini percentuali è pari al 8,7%, rispetto al 8,0% dello stesso periodo dell’anno precedente.La posizione finanziaria netta ha una cassa netta positiva, per 327 milioni, sostanzialmente in linea con il primo trimestre 2016, pari a 328,3 milioni.