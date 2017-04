Atlantia cede partecipazione del 10% di Autostrade per l'Italia

Atlantia

Allianz

Abertis Infraestructuras

(Teleborsa) -. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione dopo aver esaminato le offerte ricevute da diversi investitori istituzionali. L'operazione si articoleràper conto diGroup (74%),(20%) e(6%). La restante quota del 5% del capitale andrà al gruppo cinese. "Il prezzo riconosciuto dagli acquirenti - spiega la società - evidenzia una valutazione per il 100% del capitale netto di Autostrade per l'Italia pari a".ai medesimi termini e condizioni,e sociale di Autostrade per l'Italia,Atlantia spiega che sono in corso colloqui con altri potenziali investitori che hanno manifestato interesse all'acquisizione di ulteriori quote nel capitale di Autostrade per l'Italia."Con questa operazione Atlantia non solamente recupera risorse per accelerare lo sviluppo internazionale ma soprattutto instaura una solida partnership con investitori eccellenti che apprezzano il modello di business di Autostrade per l'Italia e la chiarezzadelle regole concessorie italiane", ha commentato l'Amministratore Delegato di Atlantia,, che ha aggiunto:"Avendo potuto apprezzare nel corso della negoziazione la professionalità e la visione di lungo periodo dei nuovi soci, auspichiamodi poter ampliare la collaborazione su altri progetti di sviluppo in paesi di comune interesse" .Il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'interesse preliminare della Società a valutare una possibile operazione societaria strutturata in forma di offerta pubblica conconsentendo all'Amministratore Delegato di continuare ad esplorare le possibili opzioni strategiche per l’implementazione dell’operazione, sul presupposto che la stessa sia considerata amichevole e idonea a creare valore per tutti gli stakeholders.