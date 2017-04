Banche venete, al via le assemblee sul bilancio

(Teleborsa) - Ha preso il via l'assemblea dei soci di della. All'ordine del giorno è prevista l'approvazione del bilancio 2016 che si è chiuso con una maxi perdita da 1,9 miliardi . All'assemblea è presente il 99,34% del capitale.Si è aperta anche la riunione dei soci diper l'approvazione del bilancio 2016 chiuso con un rosso di oltre 1,5 miliardi di euro . I soci presenti rappresentano il 97,65% del capitale sociale.Vale la pena di ricordare che lasono in odore di fusione per il salvataggio. Il dossier delle due venete è ancora sul tavolo della BCE."Il primo punto nel piano industriale di Veneto Banca è la fusione con la Banca Popolare di Vicenza". E' quanto ha dichiarato l'amministratore delegato, aprendo l'assemblea dei soci.Il numero uno di ha sottolineato che il tema è "oggetto di continue serrate interlocuzioni con le autorità di vigilanza europea e Governo. "L'operazione non è facile - ha aggiunto - poiché comprende una grande iniezione di capitale che al momento può essere solo data dallo Stato, non essendoci soci privati interessati ad investire".