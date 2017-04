CNH Industrial corre all'indomani dei conti

CNH Industrial

(Teleborsa) - Precede in gran spolvero il titolo diche mostra un rialzo del 2,58%. All'indomani della trimestrale che ha annunciato conti in salita,ha portato la raccomandazione sul titolo a "buy" con prezzo obiettivo a 11,6 euro.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10,25 Euro. Rischio di discesa fino a 10,01 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10,48.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)