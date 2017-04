ENAV: l'assemblea nomina il nuovo CdA, Scaramella Presidente

ENAV

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato a maggioranza il bilancio 2016 che ha segnato "il miglior risultato nella storia dell'azienda" con un utile netto consolidato in aumento del 15,5%.Nel suo intervento, l'ha parlato di "anno positivo che ci fa guardare al futuro con ottimismo. I risultati - ha sottolineato - confermano la solidità del nostro business e della nostra azienda".Via libera anche alla, pari a 95,3 milioni di euro, da mettere in pagamento il 24 maggio, con stacco cedola fissato al 22 maggio e record date il 23 maggio.I soci hanno inoltreper il prossimo triennio in scadenza il 31 dicembre 2019.. Fanno parte del nuovo board Roberta Neri, Giuseppe Acierno, Maria Teresa Di Matteo, Nicola Maione, Mario Vinzia per il ministero dell'Economia (azionista di maggioranza con il 53,37% del capitale). Antonio Santi, Fabiola Mascardi e Carlo Paris per i fondi (3,1118%).Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrebbe riunirsi il 4 maggio prossimo.