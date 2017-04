L'Inflazione torna a crescere in Italia seguendo il trend in UE

(Teleborsa) -, in linea con la tendenza evidenziata dai prezzi in Eurozona, anche se non può ancora parlarsi di pressioni inflazionistiche decisive, come confermato ieri dal Presidente della BCE Mario Draghi in conferenza stampa Secondo l'Istat, era +1,4% a marzo ).L'accelerazione dell'inflazione deriva soprattutto dalla(+5,7%, da -1,2% del mese precedente), a cui contribuisce sia l'(+5,4%) sia il(+6%), che segnano entrambi un'inversione di tendenza rispetto a marzo (rispettivamente da -1% e -1,4%) e dalla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+5,5% da +2,5% del mese precedente)., al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale di tre decimi di punto percentuale a, mentre quella al netto dei soli Beni energetici si mantiene stabile a +1,2% come nel mese precedente.Su base annua la crescita deisale di un solo decimo di punto percentuale (+1,8% da +1,7% di marzo), mentre accelera in modo marcato il tasso di crescita dei(+1,7% da +1,0%). Di conseguenza, ad aprile il differenziale inflazionistico negativo tra servizi e beni si riduce portandosi a -0,1 punti percentuali (da -0,7 di marzo).