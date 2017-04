Luxottica conferma la guidance dell'anno, 2018 atteso in accelerazione

Luxottica

(Teleborsa) - Dal prossimo anno la crescita del Grupporegistrerà una spinta in avanti in termini di fatturato e di utile grazie ai frutti degli investimenti negli ultimi anni.Lo ha dichiarato il Patron, che ha confermato la guidance per il 2017 in occasione dell'assemblea di bilancio."Noi lavoriamo sempre con l'obiettivo di far crescere l'azienda. Quando si cresce del 2-3% è già una crescita, che però non mi soddisfa. Quello che stiamo facendo, porterà una crescita superiore nei prossimi anni", ha detto il top manager."Sul 2017 abbiamo già dato la guidance e posso dire che la manterremo. Il 2018 sarà invece il frutto degli investimenti e delle scelte che abbiamo fatto. Quindi sicuramente ci sarà un'accelerazione, gli investimenti devono fare qualcosa. Prevediamo un'accelerazione dei ricavi e degli utili, con la crescita degli utili sempre il doppio dell'aumento dei ricavi".