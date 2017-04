Piazza Affari in lieve rialzo. Europa debole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre rimane debole il resto di Europa.All'indomani della BCE che ha lasciato i tassi invariati non cambia passo e conferma sia l'accomodamento dei tassi di interesse che il Piano di Quantitative Easing in essere da inizio 2015.mentre oggi, 28 aprile, l' inflazione ha allungato il passo in Italia in linea con la tendenza evidenziata dai prezzi in Eurozona, ora i riflettori sono ora sono puntatiL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,089. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.265,8 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,71%.senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Deboleche arretra dello 0,36%. In lieve salitache guadagna lo 0,20%., con ilche sale dello 0,22%. Stessa intonazione per ilche avanza dello 0,22%.Tra lea grande capitalizzazione, in primo pianoche mostra un forte aumento del 3,47%.che segna un forte rialzo di oltre il 2,88% all'indomani dei conti che scivola dell'1,20%, dopo che il CdA ha deciso di cedere il 10% di Autostrade per l'Italia.



perche continua la seduta con +0,46%.che mostra cali frazionali.