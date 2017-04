Rai Way, Presidente Agrusti esclude fusione con Ei Towers

Rai Way

Ei Towers

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea dial bilancio del 2016 che si è chiuso con un utile netto di 41,8 milioni di euro , in aumento del 7,4%. L'"Non ci sono rapporti consu eventuali fusioni". Lo ha dichiarato, presidente di Rai Way che ha così risposto a chi gli chiedeva se ci siano in corso contatti con Ei Towers per un'offerta.non lascia spazio all'interpretazione sull'ipotesi riaffiorata qualche tempo fa L'assemblea degli azionisti ha rinnovato il CdA.