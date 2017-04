UnipolSai, ok dei soci a bilancio e cedola. Cimbri ottimista su BPER e "bad bank"

UnipolSai

(Teleborsa) - L’Assemblea diha approvato il bilancio 2016 ed hadeliberato la distribuzione dicirca (pari ad un pay-out di circa il 77%), nella misura di. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2017, con data stacco cedola il 22 maggio.L’Assemblea ha inoltre autorizzato per la durata di 18 mesi l’acquisto e la disposizione di azioni proprie nel rispetto del limite massimo di spesa di 100 milioni di euro, nonché l’acquisto e la disposizione di azioni della controllante Unipol Gruppo Finanziario.Nel corso dell'assemblea l'Adha detto che si sta valutando un. Attualmente la compagnia assicurativa detiene il 5% della banca modenese. "Bisogna vedere fin dove arriva questa pressione regolatoria sui bilanci delle banche", ha poi precisato il manager esprimendo "prudenza" al riguardo.Il Direttore Generaleha poi aggiunto che BPER, sottolineando che la compagnia "fa investimenti perché crede nel valore finanziario dell'investimento effettuato o per valorizzare tutte le attività che in campo assicurativo può effettuare".Cimbri ha parlato anche della", che potrebbe arrivare. "Stiamo continuando a lavorare su quel progetto", ha detto il numero uno di Unipol, aggiungendo "vogliamo trovare la migliore soluzione possibile per rendere la banca un possibile oggetto di scambio, di contribuzione ad altro gruppo bancario" e che "la separazione tra banca in bonis e società che si occupa di recupero dei crediti va nella direzione di rendere più efficiente la nostra attività di recupero.