Vittoria Assicurazioni, via libera dell'assemblea a bilancio e dividendo

Vittoria Assicurazioni

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci diha approvato il bilancio 2016. I soci hanno dato il via libera ancheIl dividendo sarà pagato a partire dal 10 maggio 2017 (payment date) previo stacco della cedola in data 8 maggio 2017 (ex date) e record date il 9 maggio 2017.L'Assemblea ha inoltre approvato le politiche di remunerazione della Società, così come proposte dal Consiglio di Amministrazione.Infine l’Assemblea ha approvato il piano di incentivazione monetario di lungo termine "Performance Unit Plan 2017 – 2019" di cui sono destinatari l'Amministratore Delegato, il Condirettore Generale e i Vice Direttori Generali. Il piano prevede, a seguito del raggiungimento di obiettivi prefissati, l'assegnazione di strumenti finanziari, "Perfomance Units", il cui valore è indicizzato al valore dell’azione ordinaria Vittoria Assicurazioni.il titolo assicurativo scivola dello 0,58%.