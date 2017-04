Musk "boccia" le auto volanti di Uber e sogna tunnel sotterranei high tech

Tesla

(Teleborsa) -. Elon Musk, appunto fondatore e numero uno del produttore di auto elettrichee della società aerospaziale SpaceX, ha presentato un video del progetto della sua ennesima azienda chiamataIn una TED Talk (riunione con idee utili da divulgare, n.d.r.) a Vancouver, in Canada,. A Elon Musk piacerebbe arrivare aNon si sa se questo progetto si concretizzerà, e, nel caso, quando. Anche se più che un progettoMusk ha comunque detto dinel rinforzarne la struttura portante. Perché ciò ridurrebbe i costi., ma avrà bisogno dei permessi della città per spingersi oltre quei confini. Mentre lavora a questa sua prossima impresa futuristica,, ha detto aggiungendo: "Non ti viene da dire 'oggi mi sento meglio'. Piuttosto ti domandi: "stanno per farmi la ghigliottina?'".In volo, se non altro, ci sarebbe minor senso di claustrofobia.