Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.948,34 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.384,2 punti, sui livelli della vigilia. Sale il(+0,74%), come l'S&P 100 (0,3%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,64%) e(+0,63%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,47%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,78%),(+0,88%),(+0,84%) e(+0,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,85%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,61%.Tra i(+3,29%),(+3,21%),(+3,18%) e(+2,80%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.scende dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,43%.