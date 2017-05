Undici milioni gli italiani "in gita" per il 1 maggio

(Teleborsa) -, sono gli italiani che hanno scelto di fare una gita fuori porta, accompagnata anche dal classico picnic al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde., soprattutto nelle diverse zone del Paese, soprattutto al Nord, dove ilsi è fatto di nuovo sentire.per rispettare le diverse tradizioni regionali. Grigliate (carne e verdure),, pecorino, pasta al forno, polli e frittate dai diversi ingredienti l'hanno fatta come sempre da padroni. Molti gli ospiti negli agriturismi per l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città. Sono oltre un milione gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo nel ponte della festa del lavoro.con il mercato dei produttori agricoli per imbandire i picnic di intere famiglie in festa con l’offerta gratuita di fave e pecorino. Una iniziativa all’insegna della solidarietà, con larimasti senza mercato per lo spopolamento dei territori colpiti dal sisma.