Auto, in Italia vendite in calo per Fiat Chrysler

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Aprile debole per le immatricolazioni diche, tuttavia, conferma nuovamente vendite migliori di quelle del mercato.FCA ha ottenuto una quota del 29,2 per cento, in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto a un anno fa, in un mercato fortemente condizionato da festività e "ponti". Le immatricolazioni complessive del mercato hanno segnato il passo – era da maggio 2014 che non succedeva - con un calo del 4,6 per cento Nel dettaglio, ad aprile(il 4 per cento in meno rispetto all'anno scorso) per una quota del 29,2 per cento, in leggera crescita dello 0,1 per cento, pari a un incremento del 9,6 per cento in confronto allo stesso periodo dell'anno scorso. La crescita è migliore rispetto a quella ottenuta dal mercato (+8 per cento) e la quota di Fiat Chrysler Automobiles è stata del 29,5 per cento, in crescita di 0,45 punti percentuali., con la classifica delle top ten ancora una volta dominata dalle auto FCA,