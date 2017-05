ENI vince gara in Pakistan per fornitura gas naturale liquefatto

ENI

(Teleborsa) -si è aggiudicata a seguito di una gara internazionale la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) al Pakistan.Il gruppo del cane a sie zampe fornirà alla società statale Pakistan LNG, per complessivi 180 carichi, corrispondenti a un quantitativo di oltre 11 milioni di tonnellate di GNL.I volumi di GNL che saranno venduti ogni anno da ENI corrispondono al 25% delle importazioni totali di GNL del Pakistan nel 2016. Quello pakistano è uno dei mercati di GNL in più rapida crescita a livello mondiale.Il GNL del nuovo contratto proverrà in buona parte dal campo indonesiano Jangkrik, che entrerà in produzione fra meno di due mesi e fornirà anche il mercato cinese. Il GNL verrà consegnato presso una nuova unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione ormeggiata a Port Qasim in Pakistan.