Fincantieri

(Teleborsa) - Vard, la controllata di, si è aggiudicata una commessa per la progettazione e costruzione di una nave da ricerche da 182 metri di lunghezza.Lo scafo sarà costruito nei suoi cantieri romeni di Tulcea.Il committente è Rosellinis Four-10 interamente di proprietà dell'industriale norvegese Kjell Rokke.La società non comunica il valore della commessa, ma precisa che "non avrà impatto sull'utile per azione della società per il corrente esercizio".