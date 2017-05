Imprese artigiane, crescita record delle assunzioni a marzo

(Teleborsa) - Marzo 2017 verrà ricordato per l’impennata delle assunzioni nelle piccole imprese. La crescita è da record:rispetto allo stesso mese del 2016., salite a loro volta del 34,6% in un anno.Lo rileva l’, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza mensilmente l’andamento dell’occupazione in un, micro e piccole con 132mila dipendenti complessivi.La differenza tra assunzioni e cessazioni denota una "profonda discontinuità" rispetto all'andamento dell’occupazione nelle piccole imprese nell'ultimo anno, che era migliorato solo grazie alla riduzione delle cessazioni dei rapporti di lavoro.rispetto a febbraio e del 2,6% nei confronti di marzo 2016. Dal dicembre 2014 (mese in cui fu varata la Legge di Stabilità 2015 che prevedeva lasulle nuove assunzioni a tempo indeterminato) al febbraio 2017, l’occupazione nelle piccole imprese è aumentata del 7% in termini cumulati a fronte di una crescita ben più ridotta (+4%) del prodotto interno lordo.Disaggregando i dati complessivi del mercato del lavoro nelle piccole imprese, l’Osservatorio CNA rileva che a marzo. Nel dettaglio, i contratti sono aumentati del 52,6% nel, del 22,9% nell’e del 18,9% nel; sono calati, viceversa, del 6,4% nel tempo indeterminato. Le cessazioni si sono incrementate del 41,2% nel tempo determinato, del 35,4% nel tempo indeterminato, del 15,1% nell’apprendistato e del 4,9% nel lavoro intermittente.L’andamento del lavoro intermittente (in forte crescita tra le assunzioni e molto limitato tra le cessazioni) potrebbe già riflettere l’ abolizione dei voucher