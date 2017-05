Tesoro, fabbisogno statale migliora ad aprile

(Teleborsa) - Migliora il fabbisogno statale del mese di aprilei, con un miglioramento di circa 3 miliardi rispetto al corrispondente mese dello scorso anno. Lo annuncia ilAl miglioramento del fabbisogno del mese ha contribuito il versamento di 2,150 miliardi di utili della, che nel 2016 erano stati incassati nel mese di maggio.Al netto di questo introito si registra un miglioramento di circa 900 milioni, legato in larga misura alla riduzione dei prelevamenti netti dai conti di tesoreria intestati agli enti territoriali. Gli incassi fiscali si sono mantenuti sugli stessi livelli di aprile 2016.Glisono risultati in aumento di circa 270 milioni per una diversa calendarizzazione dei pagamenti relativi alla remunerazione dei conti di tesoreria.Il fabbisogno del settore statale dei primi quattro mesi dell'anno, come già sottolineato, si colloca pressoché sugli stessi livelli del periodo gennaio-aprile 2016.